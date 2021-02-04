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Украинско-американская компания получила 90 миллионов долларов от NASA для миссии на Луну

Украинско-американская компания получила 90 миллионов долларов от NASA для миссии на Луну

Компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова поможет NASA в высадке людей на Луну в 2023 году — агентство предоставило 93,3 млн долларов финансирования.

Об этом говорится в сообщении NASA.

Доставка полезного груза, которую будет осуществлять Firefly Aerospace, будет исследовать различные условия и ресурсы Лунной поверхности, что поможет подготовиться к миссии человека на Луну.

Инициатива является ключевой частью программы NASA «Артемида». Firefly Aerospace будет отвечать за полный цикл доставки груза, в частности интеграцию полезного груза, запуск с Земли, посадку на Луну и операции в рамках миссии.

Для программы будут использовать посадочный аппарат компании Blue Ghost.

«Полезные грузы, которые мы посылаем в рамках этой доставки, будут охватывать различные сферы от исследования лунного грунта и испытания технологии отбора образцов, до предоставления нам информации о тепловых свойствах Луны и магнитном поле», — сказал Крис Калберт, менеджер инициативы CLPS в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне.

Cedar Park, где разрабатывался посадочный аппарат Blue Ghost, также станет операционным центром компании для миссии доставки 2023 года.

По материалам Економічна Правда
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