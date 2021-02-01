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«Укрзализныця» начала продажу льготных билетов через чат-боты

«Укрзализныця» начала продажу льготных билетов через чат-боты

Укрзализныця добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Всего с начала работы чат-бота количество его пользователей достигло 74 тысяч, 80% от этого количества пользовались чат-ботом в Viber. Всего было забронировано около 1,2 тыс. билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay.

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Напомним, 12 января Укрзализныця совместно с Visa запустила первый собственный чат-бот в Viber и Telegram с функцией прямой продажи билетов без посредников, что позволяет приобрести билеты дешевле, чем на других ресурсах. В первом релизе для заказа доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание, а также заказ питания во время поездки, возврат приобретенных билетов, информирование о прибытии, опоздании, номере пути и др.

С 27 января 2021 года в чат-боте стала доступна функция корзины заказов, что позволяет покупать до 4 билетов одновременно.

Активировать бот можно по ссылкам в Viber или Telegram.

По материалам Finance.UA
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