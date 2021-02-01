0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

При нынешних темпах человечество вакцинируется от Covid-19 за 7 лет — Bloomberg

При нынешних темпах человечество вакцинируется от Covid-19 за 7 лет — Bloomberg

По состоянию на 5 февраля в мире в рамках кампании по вакцинации от коронавируса использовано 119 млн доз вакцин, сообщает Bloomberg.

В последние дни вакцинация идет в среднем со скоростью 4,54 млн доз в день. Таким образом, если она будет сохраняться дальше, для обеспечения 75% мирового населения двухдозной вакцинацией потребуется примерно семь лет.

В частности, 36,7 млн доз на сегодняшний день использовано в США (против 35 млн на 4 февраля). Китай же заявляет об использовании уже около 31,2 млн доз, в то время как на предыдущий день было известно лишь об около 24 млн.

Кроме того, жителям Великобритании вкололи уже 11 млн доз, Израиля — 5,3 млн, Индии — 4,45 млн, ОАЭ — 3,85 млн, Бразилии — 2,93 млн, Германии — 2,85 млн, Турции — 2,5 млн, Италии — 2,32 млн, Испании — 1,87 млн, Франции — 1,83 млн, Польши — 1,46 млн, Канады — 1,01 млн, России — около 800 тысяч.

В то же время по числу доз использованной вакцины на 100 человек населения лидирует Израиль (58,5), за ним следуют Сейшельские острова (38,6), ОАЭ (35,8), Великобритания (16,5), Бахрейн (11,8), США (11,2), Сербия (7,5) и Мальта (6,4).

Напомним, в Украине вакцинация пока не началась. Ее планируется начать в середине февраля, когда начнутся поставки препарата производства Pfizer/BioNTech. Однако первая обещанная партия в 117 тысяч доз пойдет непосредственно самим медикам, задействованным в борьбе с эпидемией.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.