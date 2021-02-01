При нынешних темпах человечество вакцинируется от Covid-19 за 7 лет — Bloomberg

По состоянию на 5 февраля в мире в рамках кампании по вакцинации от коронавируса использовано 119 млн доз вакцин, сообщает Bloomberg.
В последние дни вакцинация идет в среднем со скоростью 4,54 млн доз в день. Таким образом, если она будет сохраняться дальше, для обеспечения 75% мирового населения двухдозной вакцинацией потребуется примерно семь лет.
В частности, 36,7 млн доз на сегодняшний день использовано в США (против 35 млн на 4 февраля). Китай же заявляет об использовании уже около 31,2 млн доз, в то время как на предыдущий день было известно лишь об около 24 млн.
Кроме того, жителям Великобритании вкололи уже 11 млн доз, Израиля — 5,3 млн, Индии — 4,45 млн, ОАЭ — 3,85 млн, Бразилии — 2,93 млн, Германии — 2,85 млн, Турции — 2,5 млн, Италии — 2,32 млн, Испании — 1,87 млн, Франции — 1,83 млн, Польши — 1,46 млн, Канады — 1,01 млн, России — около 800 тысяч.
В то же время по числу доз использованной вакцины на 100 человек населения лидирует Израиль (58,5), за ним следуют Сейшельские острова (38,6), ОАЭ (35,8), Великобритания (16,5), Бахрейн (11,8), США (11,2), Сербия (7,5) и Мальта (6,4).
Напомним, в Украине вакцинация пока не началась. Ее планируется начать в середине февраля, когда начнутся поставки препарата производства Pfizer/BioNTech. Однако первая обещанная партия в 117 тысяч доз пойдет непосредственно самим медикам, задействованным в борьбе с эпидемией.
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