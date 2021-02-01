Бюджет недополучил от таможни и налоговой свыше 66 млрд грн — Счетная палата

За 2019 год и в январе-апреле 2020 года госбюджет недополучил более 66 млрд грн платежей, которые контролировались таможней и налоговой.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
«В течение 2019 года и января-апреля 2020 года госбюджет недополучил более 66 млрд грн платежей, которые контролировались таможенными и налоговыми органами. Причина — отсутствие надлежащего планирования со стороны Минфина и координации работы ГФС, ГНС и Гостаможслужбы», — приводят в пресс-службе результаты аудита эффективности деятельности Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.
В течение указанного периода государственный бюджет недополучил 54,5 млрд грн платежей, контролируемых таможней, и 12 млрд грн — налоговой.
Аудит установил, что в 2019 году процент выполнения плана по отдельным платежам колебался от 46% до 233%, в январе-апреле 2020 — от 41,8% до 157,6%. Частично это уменьшало допущенные Минфином просчеты при прогнозировании доходов государственного бюджета, указали в СП.
«ГНС (ГФС) выполнила план поступлений в госбюджет на 100,7% (поступило 466,9 млрд грн), однако перевыполнение на 3,3 млрд грн обусловлено переплатами по состоянию на 1 января 2020 г. на 16 млрд гривен. Следовательно, в случае отсутствия этих переплат выполнение индикативных показателей поступлений в государственный бюджет за 2019 год составило бы 97,3%. В январе-апреле 2020 года ГНС выполнила план поступлений в госбюджет на 91,1%, с учетом сумм переплат, которые по состоянию на 1 мая 2020 г. достигли 17,1 млрд гривен. Недопоступления в госбюджет составили 12 млрд грн», — указано в сообщении.
Гостаможслужбой в 2019 году даже при условии уменьшения плана поступления таможенных платежей на 20,1 млрд грн, задание выполнено лишь на 94,2% (поступило 372,5 млрд гривен). Недопоступления таможенных платежей составляли 22,8 млрд гривен. За 4 месяца 2020 г. Гостаможслужба выполнила план на 76%. Недопоступления в госбюджет таможенных платежей — 31,7 млрд грн (запланировано 132,1 млрд грн, поступило 100,4 млрд гривен). План не выполнен несмотря на уменьшение плановых показателей поступлений на 2020 год почти по всем видам платежей из-за COVID-19. В частности, по платежам, которые контролировались органами ГНС, на 71,1 млрд грн, а органами Гостаможслужбы — на 49,7 млрд гривен, сообщили в РП.
В Минфине отметили, что на невыполнение плановых показателей поступлений таможенных платежей в 2019 году повлияло укрепление курса гривны. Еще одна причина — введение с апреля того года механизма импорта газа в режиме таможенного склада без уплаты таможенных платежей.
По информации Гостаможслужбы, на уменьшение поступлений таможенных платежей в январе-апреле 2020 г. повлияло несколько факторов. В частности, выпуск в свободное обращение товаров в конце 2019 года, резкое сокращение таможенного оформления транспортных средств с европейской регистрацией, несоответствие фактического курса доллара США в январе-феврале 2020 года прогнозируемому и отсутствие запланированного роста импорта товаров, добавили в СП.
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