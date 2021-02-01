В «Центрэнерго» заявили об убытках и просят правительство снизить цену на газ

ПАО «Центрэнерго» обратилось к правительству с просьбой помочь снизить цену поставок газа тепловым электростанциям компании и получить отсрочку оплаты, поскольку считает ситуацию со значительным использованием природного газа «форс-мажором».
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Энергоблоки ПАО «Центрэнерго» не находятся в аварийных ремонтах. Все энергоблоки теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании исправны и по состоянию на 4 февраля 2021 г. работают с суммарной мощностью 2200 МВт*ч.
В том числе, на 15:00
В компании добавили, что остальные энергоблоки на угле не работают «из-за перерасхода рекордных запасов топлива в ноябре-декабре 2020 года».
«В тот период ТЭС ПАО «Центрэнерго» вынуждены были работать с превышением прогнозного баланса, доведенного Минэнерго, на 56%, пока значительная часть тепловой и атомной генерации находилась в ремонтах. По состоянию на начало отопительного сезона,
Сверх плана было использовано 362 тысячи тонн угля", — говорится в позиции «Центрэнерго».
«На многочисленные обращения Минэнерго и ГП «Укрэнерго», для поддержания стабильности энергосистемы и поднятия нагрузки ТЭС сверх коммерческого графика общества, ежесуточно ТЭС ПАО «Центрэнерго» сжигают до 9 млн кубометров природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к колоссальным убыткам для государственной тепловой генерации.
Во избежание создания многомиллионных потерь и усиления дефицита ликвидности из-за отсутствия доступа к кредитным ресурсам, с целью сохранения энергетической безопасности Украины, ПАО «Центрэнерго» обращалось к правительству с просьбой способствовать пересмотру условия поставки газа для ПАО «Центрэнерго» в части цены и отсрочке оплаты государственным поставщиком", — отметили в компании.
Кроме этого, в «Центрэнерго» просят освободить от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей.
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