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В «Центрэнерго» заявили об убытках и просят правительство снизить цену на газ

В «Центрэнерго» заявили об убытках и просят правительство снизить цену на газ

ПАО «Центрэнерго» обратилось к правительству с просьбой помочь снизить цену поставок газа тепловым электростанциям компании и получить отсрочку оплаты, поскольку считает ситуацию со значительным использованием природного газа «форс-мажором».

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Энергоблоки ПАО «Центрэнерго» не находятся в аварийных ремонтах. Все энергоблоки теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании исправны и по состоянию на 4 февраля 2021 г. работают с суммарной мощностью 2200 МВт*ч.

В том числе, на 15:00 04.02.2021 г. на Углегорской ТЭС — 3 энергоблока, 1 из них — с использованием природного газа; на Змиевской ТЭС — 5 энергоблоков, 2 из них — на газе; на Трипольской ТЭС — 3 энергоблока, из них 1 — на газе. Как сообщалось ранее, подключение дополнительных блоков с использованием природного газа было необходимо для обеспечения стабильности энергосистемы", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что остальные энергоблоки на угле не работают «из-за перерасхода рекордных запасов топлива в ноябре-декабре 2020 года».

«В тот период ТЭС ПАО «Центрэнерго» вынуждены были работать с превышением прогнозного баланса, доведенного Минэнерго, на 56%, пока значительная часть тепловой и атомной генерации находилась в ремонтах. По состоянию на начало отопительного сезона, 01.10.2020 г., на складах ТЭС ПАО «Центрэнерго» сохранялось 543 тысячи тонн угля, что втрое превышало гарантированные запасы.

Сверх плана было использовано 362 тысячи тонн угля", — говорится в позиции «Центрэнерго».

«На многочисленные обращения Минэнерго и ГП «Укрэнерго», для поддержания стабильности энергосистемы и поднятия нагрузки ТЭС сверх коммерческого графика общества, ежесуточно ТЭС ПАО «Центрэнерго» сжигают до 9 млн кубометров природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к колоссальным убыткам для государственной тепловой генерации.

Во избежание создания многомиллионных потерь и усиления дефицита ликвидности из-за отсутствия доступа к кредитным ресурсам, с целью сохранения энергетической безопасности Украины, ПАО «Центрэнерго» обращалось к правительству с просьбой способствовать пересмотру условия поставки газа для ПАО «Центрэнерго» в части цены и отсрочке оплаты государственным поставщиком", — отметили в компании.

Кроме этого, в «Центрэнерго» просят освободить от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей.

По материалам Економічна Правда
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