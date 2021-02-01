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НБУ изменил правила наказания небанковских финучреждений

НБУ изменил правила наказания небанковских финучреждений

НБУ утвердил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Для этого регулятор принял два новых документа – Положение о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг и Положение об особенностях меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации.

Ко всем небанковским финансовым учреждениям могут быть применены следующие меры воздействия:

  • требование устранить нарушения;
  • требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения;
  • штраф;
  • временная остановка или аннулирование лицензии;
  • исключение компании из реестра;
  • заключение письменного соглашения.

*К высокорисковым сегментам рынка , которыми являются страховщики и кредитные союзы, привлекающие средства граждан, дополнительно могут применяться также следующие меры воздействия:

  • утверждение плана восстановления;
  • отстранение руководства от управления и назначение временной администрации.

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“Эти меры позволят финучреждению стабилизировать свою деятельность, устранить нарушения, обеспечить выполнение обязательств перед своими потребителями и кредиторами. Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций”, – сообщили в Нацбанке.

В ходе надзора Национальный банк будет не только устанавливать факты нарушения законодательства, но и проверять, является ли деятельность учреждения рисковой для вкладчиков и кредиторов.

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По материалам Finance.UA
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