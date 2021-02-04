Восемь из десяти впервые зарегистрированных в январе авто – подержанные иномарки

В Украине снова увеличилась доля подержанных машин среди впервые зарегистрированных легковых авто. Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.
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Так, в январе 2021 года на украинские номера перешли 25,6 тыс. иномарок с пробегом, ввезенных из других стран. Это в 4,5 раза больше, чем новых авто, зарегистрированных за тот же период. В результате импортированный секонд-хенд в январе занял 82% первичного рынка легковых автомобилей против 80% годом ранее.
Возраст автомобилей:
Самым популярным на рынке импортированного секонд-хенда стал автомобиль RENAULT Megane. В течение прошлого месяца владельцами этой модели стали 1577 украинцев.
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