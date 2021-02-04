Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля

Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.
Об этом пишет РБК-Украина.
В частности, старший аналитик группы ICU Тарас Котович указывает такие факторы, как высокие цены на экспорт, активность нерезидентов на рынке ОВГЗ и подготовку аграриев к весенне-полевым работам. «До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар», — отметил аналитик.
Кроме того, по словам директора по рынкам капитала «Альфа-Банка Украина» Татьяны Попович, к укреплению гривны могут привести выплаты до 20 февраля налогов за год, а также годовых зарплат и бонусов. Тогда как уже в начале марта курс гривны может ослабить выплата купона по ОВГЗ. «Но в целом текущая ситуация говорит о возможном укреплении национальной валюты в коротко- и среднесрочной перспективе», — уточнила Попович.
В «Идея Банке» также ожидают дальнейшее укрепление гривны на фоне высоких цен на украинский экспорт. По словам директора департамента казначейства банка Ярослава Кабина, курсовой прогноз на февраль в этом финучреждении составляет 27,50−28,50 гривен/доллар.
В «ОТП Банке», в свою очередь, прогнозируют курс до конца февраля в пределах 27,70−28,20 гривен/доллар.
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