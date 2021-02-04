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Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля

Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля

Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, старший аналитик группы ICU Тарас Котович указывает такие факторы, как высокие цены на экспорт, активность нерезидентов на рынке ОВГЗ и подготовку аграриев к весенне-полевым работам. «До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар», — отметил аналитик.

Кроме того, по словам директора по рынкам капитала «Альфа-Банка Украина» Татьяны Попович, к укреплению гривны могут привести выплаты до 20 февраля налогов за год, а также годовых зарплат и бонусов. Тогда как уже в начале марта курс гривны может ослабить выплата купона по ОВГЗ. «Но в целом текущая ситуация говорит о возможном укреплении национальной валюты в коротко- и среднесрочной перспективе», — уточнила Попович.

В «Идея Банке» также ожидают дальнейшее укрепление гривны на фоне высоких цен на украинский экспорт. По словам директора департамента казначейства банка Ярослава Кабина, курсовой прогноз на февраль в этом финучреждении составляет 27,50−28,50 гривен/доллар.

В «ОТП Банке», в свою очередь, прогнозируют курс до конца февраля в пределах 27,70−28,20 гривен/доллар.

Справка Finance.ua:

  • По прогнозу правительства, к 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл — по пессимистическому.
  • Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 5,3% и ожидает курса 28 грн/$ 1 на конец года.

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По материалам РБК-Украина
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