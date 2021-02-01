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Снятие ареста с крупнейшего актива банка "Аркада" приведет к потере средств кредиторов

Снятие ареста с крупнейшего актива банка "Аркада" приведет к потере средств кредиторов

1 февраля 2021 года Печерский районный суд города Киева принял решение, в результате которого может быть потерян один из самых ценных активов банка «Аркада» — здание в центре Киева площадью более 14 тыс. кв. м и земельный участок под ним площадью более чем полгектара.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Стоимость этого имущества по оценке составляет около 60% активов банка, и в случае, если суды допустят его потерю, значительная часть кредиторов банка «Аркада» не дождется возврата своих средств.

Напомним, что именно списание этого актива с баланса банка и привело к уменьшению капитала ниже нормативного значения и, как следствие, к его неплатежеспособности.

«Фонд инициировал судебный процесс о признании недействительными сделок, направленных на вывод этого актива из банка, и отмене соответствующих записей в реестре. Но главное, добился наложения ареста на актив для обеспечения иска, чтобы не допустить дальнейшей продажи и окончательной потери здания. И тут появляется новое решение суда, отменяющее арест и полностью соответствующее интересам мошенников. При этом новое решение принял тот же Печерский районный суд г. Киева, и наложил арест», — сообщают в Фонде.

После того как Печерский районный суд г. Киева удовлетворил заявление Фонда и наложил арест на здание, его новый «владелец» О. Нелин подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд, а параллельно подал заявление об отмене ареста в Печерский районный суд города Киева. И хотя заявление в Печерский суд было распределено на судью, которая наложила арест, уже через день оно неожиданно перераспределяется на другого судью того же суда, который в итоге и отменяет арест.

«Обращаем внимание, что суд, который принял меры по обеспечению иска, может их отменить самостоятельно только в случае, если основания для принятия мер иска отпали. В данном же случае судья Печерского районного суда города Киева, представив себя судьей суда апелляционной инстанции, переоценивает доводы другой судьи того же суда», — объясняет ФГВФЛ.

Дальнейшие действия ФГВФЛ. Фонд гарантирования подаст жалобу на действия указанного судьи и в Высший совет правосудия.

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По материалам Finance.UA
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