В 2020 году снизилась доля неработающих кредитов в банках

За 2020 год доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В 2020 году были определены критерии для списания активов, по которым не ожидается возврата долга. Кабинет Министров соответственно утвердил меры по управлению проблемными активами государственных банков. Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп. Масштабную работу по очистке портфелей от неработающих кредитов проделали государственные банки», — сообщают в Нацбанке.

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В конце июня Совет по финстабильности принял представленные государственными банками трехлетние планы по урегулированию NPL. В целом за 2020 год они списали 30,6 млрд в нацвалюте и 3,1 млрд в долларовом эквиваленте в инвалюте зарезервированной задолженности. С учетом этих мер, государственные банки в прошлом году сократили долю неработающих кредитов с 63,5% до 57,4%.

Также значительную работу по очистке от неработающих кредитов проделали банки с иностранным капиталом (без банков РФ), у которых доля NPL за 2020 год снизилась с 16% до 12,3%.

Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6%.