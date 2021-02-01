«Гарантированный покупатель» выплатил «зеленым» электростанциям всего 4% долга 2020 года

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» начало выплачивать долги 2020 года производителям «зеленой» электроэнергии в Украине и уменьшило свою задолженность на 0,9 млрд грн (4%) — до 21,5 млрд грн.

Об этом сообщили пресс-служба ГП. Как отмечается, предприятие также перечислило 0,9 млрд гривен на выплату задолженности перед госкомпанией «Энергоатом», которая составляет 7,4 млрд грн. То есть «Энергоатому» выплачено 12% долга.

По данным СМИ, на счета «Гарантированного покупателя» недавно поступило 5 миллиардов гривен от «Укрэнерго», которое привлекало целевые кредиты в государственных банках для выплаты долгов перед инвесторами в «зеленую» энергетику. Таким образом, нераспределенными «Гарантированным покупателем» остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную «зеленую» электроэнергию и кроме «Государственного покупателя» суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.