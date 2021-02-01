НБУ вдвое увеличил е-лимит по некоторым валютным операциям

Годовой е-лимит по некоторым валютным операциям населения увеличен в два раза — до 200 000 евро.
Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины. Такое решение НБУ вступает в силу уже 5 февраля.
Что это означает и кого касается. Увеличенный е-лимит касается переводов средств физлиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине. Это может быть:
По оценкам Нацбанка, это решение в направлении валютной либерализации не возымеет существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что у физических лиц уже более года есть возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований.
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«В 2020 году физические лица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро. Эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке», — отметил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.
В общем Национальный банк идет к полному снятию е-лимита на осуществление украинцами инвестиций за границу. Это будет возможно при имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS и при благоприятных макроэкономических условиях.
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