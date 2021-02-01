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НБУ вдвое увеличил е-лимит по некоторым валютным операциям

НБУ вдвое увеличил е-лимит по некоторым валютным операциям

Годовой е-лимит по некоторым валютным операциям населения увеличен в два раза — до 200 000 евро.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины. Такое решение НБУ вступает в силу уже 5 февраля.

Что это означает и кого касается. Увеличенный е-лимит касается переводов средств физлиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине. Это может быть:

  • осуществление инвестиций за границу;
  • размещение средств на собственных иностранных счетах;
  • перевод средств по договору страхования жизни;
  • предоставление займа нерезидентам.

По оценкам Нацбанка, это решение в направлении валютной либерализации не возымеет существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что у физических лиц уже более года есть возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований.

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«В 2020 году физические лица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро. Эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке», — отметил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

В общем Национальный банк идет к полному снятию е-лимита на осуществление украинцами инвестиций за границу. Это будет возможно при имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS и при благоприятных макроэкономических условиях.

Справка Finance.ua:

  • С 7 февраля 2019 года Нацбанк во исполнение ЗУ «О валюте и валютных операциях» ввел е-лимит на отдельные валютные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины или на текущие счета нерезидентов — юридических лиц, открытые в Украине, в размере 50 тыс. евро.
  • С 18 декабря 2019 года Национальный банк увеличил годовой е-лимит на проведение физическими лицами отдельных валютных операций с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро.
По материалам Finance.UA
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