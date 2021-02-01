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Сколько стоят самые маленькие квартиры в ЖК Киева (инфографика)

Сколько стоят самые маленькие квартиры в ЖК Киева (инфографика)

Аналитики портала ЛУН поделились актуальной статистикой цен на рынке недвижимости столицы.

Сейчас в Киеве строят 145 жилых комплексов, еще 32 из них находятся на стадии подготовки.

Сколько в среднем стоят наименьшие квартиры в новостройках:

  • эксперты подсчитали, что однушка со средней площадью 42 кв. м в столице обойдется в 1 338 400 грн;
  • при этом двухкомнатная квартира с площадью примерно 63,9 квадрата будет стоить 1 882 679 грн.

Что происходит с ценами на жилье? Средняя стоимость квадрата в новостройках Киева в январе 2021 года достигла 28 000 грн. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос в цене на 300 грн. Минимальные цены, по данным аналитиков, составляют примерно 19 500 грн/кв.м. Стоит отметить, что в конце 2019 года (ноябрь-декабрь) минимальная стоимость квадрата нового жилья была на этом же уровне.

Средние цены по районам:

  • Печерский — 56 000 грн/кв. м;
  • Шевченковский — 35 500 грн/кв. м;
  • Голосеевский — 31 500 грн/кв. м;
  • Облонский — 27 600 грн/кв. м;
  • Соломенский — 25 000 грн/кв. м;
  • Святошинский — 24 500 грн/кв. м;
  • Подольский — 24 000 грн/кв. м;
  • Деснянский — 22 700 грн/кв. м;
  • Днепровский — 22 500 грн/кв. м;
  • Дарницкий — 22 100 грн/кв. м.

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По материалам Finance.UA
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