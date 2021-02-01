BMW начнет использовать алюминий, произведенный с помощью солнечной энергии

Производство алюминия — очень энергоёмкое мероприятие, что означает непомерно большой выброс парниковых газов с каждой произведённой тонны этого металла. Снизить зависимость от ископаемого топлива при производстве алюминия поможет солнечная энергетика. Первой к этому опыту приобщилась компания BMW, алюминий для машин которой будут вырабатывать завод и солнечная электростанция в Объединённых Арабских Эмиратах.

Emirates Global Aluminium из ОАЭ заключила сделку с немецким автопроизводителем BMW, которая будет использовать в деталях для электромобилей алюминий, произведённый с помощью электроэнергии, полученной с солнечных ферм. Это первая в мире подобного рода сделка. Фактически — веха, опыт реализации которой во многом определит развитие энергоёмких производств. Не важно, алюминия, сахара из сахарной свеклы или ещё чего-нибудь.

Кстати, этой затее палку в колёса поставил Джо Байден, избранный президент США. В день своего ухода с поста президента Дональд Трамп отменил торговую 10-процентную пошлину на алюминий из ОАЭ, а Байден, мотивируя это угрозой национальной безопасности, вернул наценку обратно. Вряд ли это затронет немецкое производство BMW, но в США «солнечный» алюминий может не попасть. Его производство, всё же, обходится дороже традиционного, с помощью электричества от угольных и других электростанций.

Согласно договору между компанией EGA из ОАЭ и BMW, производитель алюминия будет поставлять немецкому автомобилестроителю 43 000 тонн алюминия в год в рамках сделки на сумму не менее 100 миллионов евро ($121 млн). Если верить EGA, она является первой в мире компанией, которая начала коммерчески производить алюминий с помощью солнечной энергии. Энергию будет поставлять ферма имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, расположенная в пустыне недалеко от Дубая. Заявленный объём алюминия обеспечит почти половину потребностей завода BMW в Ландсхуте к северо-востоку от Мюнхена при производстве электромобилей iX и i4.

В алюминиевой промышленности выработка электроэнергии производит около 60% выбросов парниковых газов. BMW заявила, что сделка является шагом к снижению выбросов CO2 в её сети поставок на 20% к 2030 году. Используя «солнечный» алюминий, BMW сократит выбросы углерода на 222 000 метрических тонн в год, сообщила EGA.