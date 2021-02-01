Apple запатентовала инновационную систему распознавания дорожных знаков

Компания Apple запатентовала для будущего электромобиля систему распознавания дорожных знаков при плохой видимости. Как пишет портал Gizmochina, именно эта технология будет использоваться для электрокара под кодовым названием Project Titan.
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Исходя из данных в опубликованном патенте, речь идет об инновационной системе компьютерного зрения. Принцип работы технологии заключается в использовании специального излучателя, который, по своей работе схож с лидаром. Устройство подсвечивает окружение лучами лазера в невидимом для человеческого глаза диапазоне, а специальная камера улавливает отраженный свет от дорожных знаков и обрабатывает их, а затем передает информацию водителю. Эта информация будет выводиться на функциональную панель. Отмечается, что система сможет корректно идентифицировать знаки в снегопад, ливни и туман.
Схема: ampercar.com
Интересно, что система будет распознавать не только дорожные знаки, но еще и жесты регулировщиков. Нередко аварийные ситуации случаются как раз из-за таких проблем, когда водитель едет по прямой дороге и не видит, например, знака перекрестка. Новейшая система сможет помочь сделать поездки более безопасными.
Напомним, что недавно авторитетный аналитик Ming-Chi Kuo рассказал о том, что будущий электрокар от компании Apple будет производиться на платформе Hyundai Electric Global Modular Platform (E-GMP).
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