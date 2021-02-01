Нардепы поддержали законопроект об использовании е-паспортов

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4355 касательно использования электронных паспортов.
Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины.
Читайте также: Кабмин расширил возможности е-паспорта
«Паспорт нужен во многих жизненных ситуациях — получить разнообразные услуги: административные, банковские, почтовые, нотариальные, медицинские, отправиться в поездку. Во всех ситуациях, где требуется подтверждение личности или предоставление копии ее паспорта. Именно поэтому разработан законопроект, который обеспечит возможность использования электронного отображения паспорта в мобильном приложении на одном уровне с обычным паспортом», — объяснил во время выступления в совете нардеп от «Слуги народа» Михаил Крячко.
Проект закона разработан с целью закрепления на законодательном уровне возможности использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в е-паспорте и е-паспорте для выезда за границу.
Законопроектом предполагается закрепить на уровне закона Украины определение таких понятий как «е-паспорт» и «е-паспорт для выезда за границу», а также возможность использования е-паспортов гражданами Украины после 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"6 ч. назад - 1719 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ2 ч. назад - 1594 5
В Украине могут ввести графики аварийного отключения света5 ч. назад - 906 5
В Италии снова продают дома за €1Вчера, 19:27 - 3120 5
72% украинцев не знают о возможности застраховаться от рака (исследование)3 ч. назад - 754 4
В Сети показали самый большой Renault Duster12 ч. назад - 3938 2
В Италии снова продают дома за €1Вчера, 19:27 - 3120 5
"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя7 ч. назад - 1965
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"6 ч. назад - 1719 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ2 ч. назад - 1594 5
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту6 ч. назад - 45
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Вчера, 15:33 - 226
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 762
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 817
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1584