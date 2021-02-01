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Нардепы поддержали законопроект об использовании е-паспортов

Нардепы поддержали законопроект об использовании е-паспортов

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4355 касательно использования электронных паспортов.

Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины.

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«Паспорт нужен во многих жизненных ситуациях — получить разнообразные услуги: административные, банковские, почтовые, нотариальные, медицинские, отправиться в поездку. Во всех ситуациях, где требуется подтверждение личности или предоставление копии ее паспорта. Именно поэтому разработан законопроект, который обеспечит возможность использования электронного отображения паспорта в мобильном приложении на одном уровне с обычным паспортом», — объяснил во время выступления в совете нардеп от «Слуги народа» Михаил Крячко.

Проект закона разработан с целью закрепления на законодательном уровне возможности использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в е-паспорте и е-паспорте для выезда за границу.

Законопроектом предполагается закрепить на уровне закона Украины определение таких понятий как «е-паспорт» и «е-паспорт для выезда за границу», а также возможность использования е-паспортов гражданами Украины после 2021 года.

По материалам УНН
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