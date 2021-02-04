Как сэкономить на налоге на недвижимое имущество

По налоговому законодательству владельцы квартир и домов в Украине обязаны один раз в год уплачивать налог на недвижимое имущество. Сумма рассчитывается на каждый квадратный метр сверх льготной квадратуры. Ставка устанавливается местными органами власти, но не превышает 1,5% размера минимальной заработной платы на начало отчетного периода. Но есть законные способы снизить налоговую ставку.
Об этом пишет Dom.ria.
Способы экономии на налоге на недвижимость:
1). Покупка квартиры в складчину. Если площадь объекта превышает льготную квадратуру, вы можете купить его в складчину с другим членом семьи. Особенно удобно для детей и родителей, супругов. В таком случае каждый из покупателей получает долю квартиры.
В реестр имущественных прав вносятся данные отдельно по каждому собственнику. И хотя квартира, приобретенная в браке, считается общей совместной собственностью семейной пары, можно зарегистрировать ее частично между мужем и женой.
Еще одна ситуация, когда у покупателя уже есть недвижимое имущество. В таком случае при покупке квартиры стоит выделить оптимальную долю для каждого владельца. Например, у вас уже есть квартира 45 кв. м, а вы покупаете еще одну площадью 70 кв. м. Если оформите ее себе в собственность, за вами будет зарегистрировано 115 кв. м площади – за 55 квадратов придется платить налог. Если же вы оформите себе в собственность лишь 15 кв. м, а оставшиеся 55 кв. м – на другого члена семьи, налог платить не нужно.
2). Раздел имущества между супругами. Семейным кодексом предусмотрен пункт, по которому супруги могут заключать договоры между собой. Среди них можно заключить договор о разделе имущества, приобретенного в браке. Если квартира уже куплена на одного из супругов, то, хоть она и считается общей совместной собственностью, а каждый из пары имеет одинаковые права на нее, однако в Государственном реестре вся площадь все равно записана на одного владельца.
В случае превышения льготной квадратуры собственник должен платить на нее налог. Чтобы снизить налоговую нагрузку, супруги могут разделить это имущество, переведя его из статуса общей совместной собственности в общую долевую.
Отличие раздела имущества, которое приобретено в браке, от покупки в складчину в том, что здесь супруги обычно могут разделить недвижимость только поровну, тогда как во время покупки в складчину доли могут отличаться. После заключения договора у нотариуса он вносит изменения в Государственный реестр. С этого момента квартира становится общей долевой собственностью, а вместо одного собственника регистрируется два лица с соответствующими долями.
После раздела имущества рекомендуется обратиться в налоговый орган для сверки данных. Учтите, что при разделе имущества нужно оплатить налог в размере 1% от стоимости объекта, услуги нотариуса, регистрацию права собственности. Но, даже с такими расходами, оптимизировать базу налогообложения выгодно.
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