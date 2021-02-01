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Subaru отзывает партию автомобилей из-за ошибки одного работника

Subaru отзывает партию автомобилей из-за ошибки одного работника

Subaru отзывает почти 400 автомобилей, выпущенных на заводе марки в штате Индиана с 14 по 21 декабря 2020 года. Все из-за ошибки одного из работников, который использовал неверное усилие при затягивании гайки троса селектора CVT.

Это могло привести к некорректной работе коробки передач, пишет Jalopnik.

Проблему обнаружили в рамках проверки на сборочной линии 21 декабря. Представители компании сразу же начали внутреннее расследование – оказалось, что человек точно работал над 91 автомобилем. Но на всякий случай компания отозвала всю партию, над которой он мог работать – 314 экземпляров универсала Outback и 69 Impreza.

В компании отметили, что сообщат всем владельцам потенциально неисправных Subaru в течение нескольких недель.

По материалам НВ
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