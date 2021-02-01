Мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2014 года

В январе среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше уровня декабря 2020 года. Индекс поднялся до максимального уровня с июля 2014 года.
Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Индекс цен на зерновые ФАО по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,1%, чему способствовало резкое повышение международных цен на кукурузу, которые выросли на 11,2%, превысив на 42,3% уровень января 2020 года. Цены на пшеницу повысились на 6,8% под влиянием активного мирового спроса.
Индекс цен на растительные масла ФАО в январе вырос на 5,8% и достиг самого высокого уровня с мая 2012 года.
Индекс цен на сахар ФАО по сравнению с декабрем вырос на 8,1% на фоне высокого мирового импортного спроса.
Индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 1,6%, что объясняется активными закупками со стороны Китая в преддверии празднования Нового года.
Индекс цен на мясо ФАО на 1,0% превысил декабрьский показатель, чему способствовал активный мировой импортный спрос на мясо птицы.
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