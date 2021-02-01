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Оператор газохранилищ Украины вводит возможность биржевых торгов газом в ПХГ

Оператор газохранилищ Украины вводит возможность биржевых торгов газом в ПХГ

Оператор газохранилищ Украины и Украинская энергетическая биржа подписали договор о взаимодействии, который предусматривает обеспечение заказчиков услуг хранения (закачки, отбора) природного газа биржевыми стандартизированными продуктами для торговли природным газом, который хранится в подземных хранилищах Украины.

Об этом сообщает «Укртрансгаз».

Новый функционал позволит компаниям ускорить и оптимизировать торговые операции с газом, повысит их надежность, поможет улучшить конечный результат торгов благодаря привлечению широкого круга участников.

Сотрудничество между Оператором газохранилищ и Украинской энергетической биржей будет реализовано в два этапа:

  • на первом этапе участники газового рынка Украины смогут осуществлять торговые операции с растаможенным природным газом, который хранится в газохранилищах, через платформу Украинской энергетической биржи (далее – платформа УЭБ);
  • на втором этапе реализации договоренностей между Оператором ПХГ и УЭБ возможность торговли газом через торговую платформу УЭБ распространится на клиентов, хранящих газ в украинских подземных хранилищах в режиме «таможенный склад» и «таможенный склад+Short haul».

Таким образом, новый функционал станет доступным и для компаний-нерезидентов, которые хранят свой газ в Украине. Сейчас эта услуга находится на этапе разработки и технической реализации и станет доступной для участников рынка ориентировочно с конца апреля 2021 года.


Инфографика: Нафтогаз

Что даст переход на биржевую торговлю газом:

  • это будет способствовать дальнейшей либерализации энергетического рынка Украины, повысит его ликвидность, усилит надежность и прозрачность механизмов продажи / покупки / передачи газа от одного владельца к другому.

«Учитывая то, что в настоящее время торговые операции с газом в Украине часто происходят на уровне личных контактов, подобный шаг можно считать настоящим прорывом для нашего рынка. Теперь газовые торги станут прозрачнее, надежнее, к ним сможет присоединяться большее количество компаний. А здоровая конкуренция всегда играет на пользу рынку. Украина получит выгоду и как игрок международного уровня: мы станем еще интереснее и удобнее для наших иностранных заказчиков», ‒ отметил и. о. генерального директора АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома.

По материалам Навигатор-Инвест
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