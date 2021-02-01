72% украинцев не знают о возможности застраховаться от рака (исследование)

Украина занимает 2-е место в Европе по темпам распространения рака, по данным Центра общественного здоровья Минздрава. В то же время всего 28% опрошенных знают о существовании страхования от онко в Украине. А 8% респондентов верят, что приобретение полиса повысит риски заболевания раком.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Madanes.

Как отмечается, каждый четвертый мужчина и каждая шестая женщина имеют риски заболеть раком. Ежедневно регистрируется около 400-500 новых случаев выявления злокачественных опухолей. При этом в Украине все еще слабо развито добровольное медицинское страхование.

О чем свидетельствуют результаты исследования:

63% украинцев не знают, что онко является исключением из стандартных базовых пакетов, а соответственно – страховкой не покрывается;

72% и вовсе не слышали о страховании от онко;

64% респондентов, узнав о существовании онкострахования, считают это явление важным;

почти 60% при возможности готовы застраховать всю семью;

78% опрошенных верит, что рак лечится.



Инфографика: Madanes