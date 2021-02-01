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Столичные водители уплатили штрафов за неправильную парковку на 37 млн гривен

Столичные водители уплатили штрафов за неправильную парковку на 37 млн гривен

В столице за полтора года за неправильную парковку водителям выписали штрафов на почти 37 миллионов гривен. Большую часть суммы водители уже уплатили в городской бюджет.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

В период со 2 июля 2019 года по 27 января 2021 года киевские инспекторы по парковке составили 73 тысячи 668 административных постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки. Все факты нарушений были зафиксированы на фото- и видеосъемке.

Общая сумма штрафов – 36 миллионов 840 тысяч 65 гривен. При этом в бюджет столицы поступило 19 миллионов 586 тысяч 24 гривны — это 54% от этой суммы

«Если к этой сумме добавить 15 миллионов 526 тысяч — это 50% скидка, которая предоставляется водителям при оплате штрафа в течение 10-ти банковских дней, то количество уплаченных постановлений на сегодня составляет 96%», — пояснил Осипов.

Самые популярные нарушения:

  • Подавляющее большинство нарушений — это размещение автомобиля, который существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения;
  • также часто водителям выписывали штрафы за остановку ближе 10 метров от пешеходных переходов и выездов с прилегающих территорий;
  • остановку на полосах общественного транспорта;
  • остановку ближе 30 метров от остановок общественного транспорта.

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В планах на 2021 год, по словам директора департамента, введение в Киеве автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг парковки и «кардинальное увеличение поступлений от оплаты парковки».

Справка Finance.ua:

Штрафы за неправильную парковку:

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку — 255−510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки за каждые сутки использования) — штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки.
  • Парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют льгот, или в местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств — штраф в размере 30-кратной стоимости 1 часа парковки.

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По материалам Finance.UA
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