Столичные водители уплатили штрафов за неправильную парковку на 37 млн гривен

В столице за полтора года за неправильную парковку водителям выписали штрафов на почти 37 миллионов гривен. Большую часть суммы водители уже уплатили в городской бюджет.
Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.
В период со 2 июля 2019 года по 27 января 2021 года киевские инспекторы по парковке составили 73 тысячи 668 административных постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки. Все факты нарушений были зафиксированы на фото- и видеосъемке.
Общая сумма штрафов – 36 миллионов 840 тысяч 65 гривен. При этом в бюджет столицы поступило 19 миллионов 586 тысяч 24 гривны — это 54% от этой суммы
«Если к этой сумме добавить 15 миллионов 526 тысяч — это 50% скидка, которая предоставляется водителям при оплате штрафа в течение 10-ти банковских дней, то количество уплаченных постановлений на сегодня составляет 96%», — пояснил Осипов.
Самые популярные нарушения:
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В планах на 2021 год, по словам директора департамента, введение в Киеве автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг парковки и «кардинальное увеличение поступлений от оплаты парковки».
Штрафы за неправильную парковку:
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