ФГВФЛ возобновил контроль над одним из крупнейших зомби-банков

2 февраля 2021 года Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось поставить точку в долгой борьбе за возобновление контроля над ПАО «Златобанк». Тем самым один из крупнейших зомби-банков, вопреки неистовому противодействию бывших владельцев, вернулся в правовую плоскость.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
«Для нас это безоговорочная победа. Взятием под контроль ПАО «Златобанк» Фонд не только де-юре, а и де-факто сможет продолжать процедуру ликвидации, что позволит реализовать и выполнить основные задачи Фонда и обеспечить защиту кредиторов банка, — сказал Владислав Кадыров, директор департамента правового обеспечения Фонда.
Почти два года «Златобанк» находился в статусе «зомби-банка»: бывшие акционеры в судебном порядке добились обжалования решений о признании банка неплатежеспособным и тем самым заблокировали процедуру его ликвидации. Фонд был вынужден остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.
На этом бывшие владельцы банка не остановились. И в июле 2019 года внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк на ПАО «Злато» и изменив местонахождение юрлица. Еще одним шагом стала попытка начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, который никоим образом не регламентирует банкротство банков.
Такие действия явно были попыткой бывших акционеров избежать возможного наказания за доведение банка до банкротства и нанесение убытков кредиторам банка. Напомним, только в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Златобанк» было получено более 826 млн грн, а общая сумма акцептованных требований кредиторов составляет 6 877,3 млн грн.
Результатом многочисленных судебных споров, инициированных и выигранных Фондом, стало восстановление статус-кво: проведенная перерегистрация признана незаконной, дело о банкротстве закрыто, используя нормы Закона Украины № 590 (так называемого «банковского закона») в Госреестре во внесудебном порядке восстановлена запись об осуществлении ликвидации банка уполномоченным лицом Фонда.
«Возобновление контроля Фонда гарантирования над ПАО „Златобанк“ произошло вопреки мощному противодействию владельцев банков. Несмотря на все, Фонд добился пересмотра судебных решений о банкротстве и переименовании банка. Все наши иски были удовлетворены. В настоящее время мы проводим инвентаризацию активов банка, для того чтобы восстановить удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов. Кроме того, если в результате инвентаризации будут выявлены факты вывода активов банка, мы будем возбуждать дела по возмещению ущерба, причиненного кредиторам банка за время, прошедшее с тех пор как был потерян над ним контроль», — сказал Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда.
Таким образом, на сегодняшний день в статусе зомби-банков остаются три финучреждения: ПАО «Укринбанк», ПАО «КСГ Банк» и ПАО «Капитал». Фонд в очередной раз обращается к должностным лицам этих финучреждений с требованием выполнить нормы Закона Украины, передать в полном объеме Фонду гарантирования вкладов физических лиц печати и штампы, материальные и иные ценности, бухгалтерскую и другую документацию банка в бумажном и электронном виде.
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