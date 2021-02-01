Министр объяснил, почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за общих энергосистем.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире 5 канала.

“Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. В критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен”, – заявил Кулеба.

“Поэтому поставка электроэнергии из России является вынужденным временным шагом, никоим образом не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег. Ударили морозы – повысилась резко потребность в Украине – произошли поставки”, – отметил глава МИД.

Также Кулеба подчеркнул, что стратегия Украины заключается в полном “отрезе” от российской системы и до 2023 года стать частью электросети Европейского Союза.

Министр объяснил, почему был определен именно такой срок: “Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, 2023 год – самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу на европейских стандартах”, – добавил Кулеба.