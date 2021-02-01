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Бизнес не может заплатить в казну: призывает власти изменить налогообложение иностранцев

Бизнес не может заплатить в казну: призывает власти изменить налогообложение иностранцев

Представители бизнес-сообщества обратились к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и министру финансов Сергею Марченко с предложением учесть замечания к законопроекту №4184. Документ касается налогообложения доходов нерезидентов, в том числе физлиц-предпринимателей, сообщили в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В объединении отметили, что этот вопрос недостаточно урегулирован в налоговом законодательстве.

Так, иностранные предприниматели, получающие доходы в Украине, платят налог на доходы физлиц и военный сбор. К примеру, если украинская компания заказывает консультативные услуги у нерезидента, то заказчик выступает агентом и должен удержать налоги с оплаты.

Кроме того, отечественная компания обязана заполнить форму налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу таких лиц, и сумм удержанного с них налога, с указанием регистрационного номера учетной карточки.

При этом иностранец должен через законного представителя подать в налоговую оригинал документа, удостоверяющего личность с отметкой о пересечении границы, чтобы была возможность получить регистрационный номер.

Также еще нужен заверенный перевод документа на украинском языке и его копия.

В профильной ассоциации отмечают, что в условиях карантина иностранный бизнес ограничен в физическом пересечении границы. Поэтому украинские компании не могут оплатить налоги с доходов от иностранных предпринимателей по причине отсутствия налоговой регистрации. То есть, не по собственной вине украинский бизнес нарушает налоговое законодательство.

Поэтому ЕБА призывает Верховную Раду и Кабмин обновить налоговое регулирование в соответствии с новыми реалиями. В частности, следует отменить необходимость получения регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов для нерезидентов, которые при получении дохода с источником в Украине не находятся на ее территории.

Бизнес предлагает осуществлять налогообложение таких доходов по принципу схемы для юридических лиц – их нужно внести в перечень плательщиков налога на прибыль в Налоговый кодекс.

По материалам УБР
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