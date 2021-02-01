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Особенности договора о прекращении права на алименты (инфографика)

Особенности договора о прекращении права на алименты (инфографика)

Одной из форм материального содержания ребенка, не достигшего совершеннолетия, являются алименты — средства на содержание ребенка, которые определяются в доле от дохода его матери, отца и (или) в твердой денежной сумме.

Об этом пишет Министерство юстиции.

«Родители, которые не желают или по другим причинам не имеют возможности выполнять обязанность денежного содержания своих детей до их совершеннолетия (например, отсутствие стабильного заработка, постоянное место жительства в другой стране и т. д.), могут урегулировать вопрос уплаты алиментов в соответствии с установленными статьей 190 Семейного кодекса Украины, которая предусматривает возможность заключить договор о прекращении права на алименты в связи с передачей в пользу ребенка права собственности на недвижимое имущество», — объясняют в Минюсте.

Таким недвижимым имуществом может быть жилой дом, квартира, земельный участок и т. д.

Право собственности на недвижимое имущество по такому договору возникает с момента государственной регистрации этого права. Его приобретателем является ребенок или ребенок и родитель, с которым он проживает, на праве общей долевой собственности на это имущество.

«По результатам заключения договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно его содержать. Впрочем, следует помнить, что договор лишает родителя, который его заключил, обязанности денежного содержания ребенка в виде уплаты алиментов, однако, не освобождает его от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка», — объясняют в министерстве.

Договор заключается с разрешения органа опеки и попечительства и подлежит нотариальному удостоверению. Ребенок, достигший четырнадцати лет, участвует в заключении договора.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума, а он с 1 января также останется без изменений, поскольку возрос с 1 декабря.
  • Украинское законодательство предусматривает возможность выплаты детям алиментов от государства.

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По материалам Finance.UA
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