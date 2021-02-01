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Печерский райсуд снял арест с крупнейшего актива банка "Аркада"

Печерский райсуд снял арест с крупнейшего актива банка "Аркада"

1 февраля Печерский районный суд г. Киева снял арест с главного офиса банка «Аркада» на улице Ольгинской и с земельного участка под ним.

Об этом говорится в постановлении суда, передает Finbalance.

Указанный арест был наложен по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска Фонда к ООО «Будэволюция», Олегу Нелину, Тарасу Бурдейному относительно обжалования ряда совершенных ими сделок, которые привели к выводу из собственности банка «Аркада» его главного офиса.

В январе 2021 года Печерский райсуд г. Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка «Аркада» об обеспечении иска к Нелину и наложении ареста на главный офис банка «Аркада» и земельный участок под ним.

В этом иске представитель ФГВФЛ просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

В 2019 году банк «Аркада» предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.

На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.

Как замечал Нацбанк, в связи с этим банк «Аркада» отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, и капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

«Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложение к нему), обратился в Национальную полицию Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость», — говорилось в заявлении НБУ.

По материалам Економічна Правда
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