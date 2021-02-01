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МАУ отчиталась о миллионных выплатах пассажирам из-за COVID-19

МАУ отчиталась о миллионных выплатах пассажирам из-за COVID-19

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) отчиталась о количестве обработанных обращений пассажиров и сумме возвращенных средств в связи с отменой десятков рейсов из-за влияния COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В период с апреля 2020 по январь 2021 года авиакомпания МАУ вернула пассажирам более 26,5 миллиона долларов. Только за декабрь 2020 и январь 2021 был оформлен возврат на сумму более 4,5 миллиона долларов. За 10 месяцев своей деятельности в условиях влияния COVID-19 авиакомпания рассмотрела более 101 тысячи обращений пассажиров.

Авиакомпания напоминает, что, кроме возврата средств за неиспользованные билеты, авиакомпания МАУ предложила пассажирам отмененных рейсов несколько вариантов на выбор:

  • бесплатное переоформление билета;
  • промокод на сумму стоимости неиспользованного билета. Промокод действует 2 года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать средства на оформление нового билета.

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Также пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, могут воспользоваться расширенными возможностями сервиса «Управление бронированием», позволяющими пассажирам самостоятельно в режиме онлайн изменять дату перелета.

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По материалам Finance.UA
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