МАУ отчиталась о миллионных выплатах пассажирам из-за COVID-19

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) отчиталась о количестве обработанных обращений пассажиров и сумме возвращенных средств в связи с отменой десятков рейсов из-за влияния COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В период с апреля 2020 по январь 2021 года авиакомпания МАУ вернула пассажирам более 26,5 миллиона долларов. Только за декабрь 2020 и январь 2021 был оформлен возврат на сумму более 4,5 миллиона долларов. За 10 месяцев своей деятельности в условиях влияния COVID-19 авиакомпания рассмотрела более 101 тысячи обращений пассажиров.
Авиакомпания напоминает, что, кроме возврата средств за неиспользованные билеты, авиакомпания МАУ предложила пассажирам отмененных рейсов несколько вариантов на выбор:
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Также пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, могут воспользоваться расширенными возможностями сервиса «Управление бронированием», позволяющими пассажирам самостоятельно в режиме онлайн изменять дату перелета.
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