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Облгазы прекратили практику дублирования температурных коэффициентов, но нюансы остались

Облгазы прекратили практику дублирования температурных коэффициентов, но нюансы остались

С 1 января из платежек исчезли температурные коэффициенты, но они остались составляющей тарифа на доставку газа. Теперь их будут начислять законно и только за распределение газа, а не дважды — и за распределение, и за сам газ.

Об этом говорят в консультационном центре «Газ Правда».

В то же время в теме коэффициентов до сих пор остается целый ряд нюансов и нерешенных вопросов.

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«В частности, учитывая, что объем потребленного газа за предыдущий период был посчитан с учетом незаконных коэффициентов, а следовательно, является завышенным, потребитель опять будет переплачивать, но уже чисто в платежи за распределение газа (плата за распределение рассчитывается на основании объема потребления за прошлый газовый год, а его облгазы посчитали с приведением к стандартным условиям)», — объясняют эксперты.

В еще менее выгодных условиях оказались потребители, у которых установлены счетчики с температурной компенсацией или так называемым директивным приведением к стандартным условиям.

«Они платят за газ уже с приведением к стандартным условиям. Это делает сам счетчик. Но даже такие потребители будут вынуждены еще раз платить коэффициенты в счете за распределение топлива», — отмечают аналитики «ГазПравды».

И главное — не решена проблема прошлых периодов (с октября 2018 года), когда людям начисляли незаконные долги из-за коэффициентов.

«Если потребитель хочет вернуть переплату или обжаловать сомнительные коэффициентные долги, он может разве что обращаться в суд. Но рассмотрение подобных дел разблокируют только после решения Большой Палаты Верховного Суда Украины, который до сих пор рассматривает иск бытового потребителя к Волыньгазу о незаконности начисления коэффициентов», — добавили эксперты.

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По материалам Finance.UA
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