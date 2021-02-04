0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Amazon начала тестировать электрические фургоны для доставки

Amazon начала тестировать электрические фургоны для доставки

Amazon объявила о проведении тестирования в Лос-Анджелесе электрических фургонов для курьерской доставки заказов, которые были разработаны совместно с Rivian Automotive.

Как утверждают в компании, запас хода этих электромобилей от одной зарядки составляет 150 миль (241 км).

Сообщается, что автомобили все ещё находятся на стадии испытаний, и вполне возможно, что их дизайн и характеристики будут изменены перед началом массового производства, запланированного Rivian на конец 2021 года. Также ожидается, что Rivian в конце этого года одной из первых выведет на рынок полностью электрический пикап.

Amazon сообщила о планах провести в 2021 году тестирование электрофургонов в 16 разных городах. В свою очередь, Rivian построила испытательный парк автомобилей для Amazon в своей штаб-квартире в Плимуте (штат Мичиган).

В сентябре 2019 года Amazon объявила, что купит у Rivian 100 тыс. электромобилей для доставки грузов в рамках поставленной задачи по достижению к 2040 году чистых нулевых выбросов от своей деятельности по всем операция. Amazon учредила фонд, через который проводит инвестирование в Rivian в рамках этого обязательства.

Несмотря на то, что Rivian все ещё находится в частной собственности, компания может стать серьёзным конкурентом Tesla — с 2019 года в неё было инвестировано около $8 млрд.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.