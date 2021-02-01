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ГНС озвучила очередность списания средств с единого счета

ГНС озвучила очередность списания средств с единого счета

С 1 января 2021 года в Украине заработал единый счет для налогов. При этом налогоплательщики, которые переходят на единый счет, должны учитывать очередность списания платежей с единого счета. Это подчеркнули в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

Реестр платежей с единого счета для отдельного плательщика налогов формируется ГНС ежедневно (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней), в пределах средств, которые он оплатил на единый счет. В то же время учитываются также имеющиеся у плательщика суммы ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств.

Очередность списания средств:

  • І очередь – недоимка по единому взносу;
  • II очередь – налоговый долг в пределах соответствующего налога или сбора, задолженности по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, согласно очередности его возникновения;
  • III очередь – денежные обязательства, определенные на основании налоговых уведомлений-решений, в хронологическом порядке поступления расчетных документов на зачисление средств на единый счет, если такие расчетные документы содержат информацию о дате и номере соответствующего налогового уведомления-решения;

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  • IV очередь – общегосударственные налоги и сборы, местные налоги, единый взнос в порядке поступления расчетных документов на зачисление средств на единый счет, если такие расчетные документы содержат информацию о назначении соответствующего платежа и его получателя;
  • V очередь – общегосударственные налоги и сборы в порядке поступления налоговых деклараций (расчетов) в сумме налоговых обязательств соответствующего налогового периода, с учетом сроков уплаты;

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  • VI очередь – местные налоги в порядке поступления налоговых деклараций (расчетов) в сумме налоговых обязательств соответствующего налогового периода, с учетом сроков уплаты;
  • IV очередь – иные платежи, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, в порядке поступления расчетных документов на зачисление средств на единый счет, если такие расчетные документы содержат информацию о назначении соответствующего платежа и его получателя.

Подробно об условиях использования единого счета читайте по ссылке.

По материалам Finance.UA
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