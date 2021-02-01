ГНС озвучила очередность списания средств с единого счета

С 1 января 2021 года в Украине заработал единый счет для налогов. При этом налогоплательщики, которые переходят на единый счет, должны учитывать очередность списания платежей с единого счета. Это подчеркнули в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.
Реестр платежей с единого счета для отдельного плательщика налогов формируется ГНС ежедневно (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней), в пределах средств, которые он оплатил на единый счет. В то же время учитываются также имеющиеся у плательщика суммы ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств.
Очередность списания средств:
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Подробно об условиях использования единого счета читайте по ссылке.
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