Новые автомобили Tesla могут получить поддержку беспроводной технологии Ultra Wide Band

Пока Apple и Samsung постепенно внедряют технологию UWB в свои смартфоны, Tesla может стать одним из первых автопроизводителей, который начнет добавлять поддержку UWB в свои электрокары. По крайней мере, об этом свидетельствует документация на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Напомню, UWB — это технология сверхширокополосной связи, которая позволяет устройствам обмениваться зашифрованной информацией на не очень большом расстоянии. Она в том числе позволяет реализовать функцию цифрового автомобильного ключа, который будет храниться на смартфоне. Пользователю не нужно будет доставать девайс из кармана или сумки, чтобы разблокировать автомобиль, благодаря радиусу действия UWB. Разработку подобной технологии недавно анонсировала компания BMW. И, похоже, Tesla также работает над своей системой.
9 сентября компания представила на рассмотрение FCC шесть новых «продуктов», включая два брелока, контроллер безопасности и различные датчики, которые будут установлены внутри кузова и кабины транспортного средства.
Согласно документам FCC, по крайней мере три из этих продуктов явно имеют поддержку UWB.
Более того, заявка Tesla в FCC необычна тем, что включает полное операционное описание технологии, которое обычно редактируется. Главный момент заключается в том, что реализация UWB должна соответствовать стандартам, а это значит, что смартфоны Apple и Samsung с поддержкой UWB теоретически должны быть совместимы с электрокарами Tesla.
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