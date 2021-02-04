Ограничения и требования - какие отметки появятся в водительских удостоверениях

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки.
Об этом сообщил эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев в Facebook.
Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности.
Кроме этого, в удостоверениях будут указывать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.
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В перечень ограничений входят управление только в дневные часы, только в пределах определенного километража от места жительства владельца или только в пределах города/региона, управление транспортным средством без пассажиров, допустимая скорость, сопровождение владельца удостоверения водителя, без прицепа, запрет управления на автомагистралях, запрет управления под воздействием алкоголя, только управление транспортными средствами, которые оборудованы алкозамками.
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