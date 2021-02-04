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Ограничения и требования - какие отметки появятся в водительских удостоверениях

Ограничения и требования - какие отметки появятся в водительских удостоверениях

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки.

Об этом сообщил эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев в Facebook.

Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности.

Кроме этого, в удостоверениях будут указывать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.

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В перечень ограничений входят управление только в дневные часы, только в пределах определенного километража от места жительства владельца или только в пределах города/региона, управление транспортным средством без пассажиров, допустимая скорость, сопровождение владельца удостоверения водителя, без прицепа, запрет управления на автомагистралях, запрет управления под воздействием алкоголя, только управление транспортными средствами, которые оборудованы алкозамками.

Справка Finance.ua:

  • Если вы изменили свое отчество, то стоит обменять и ваши удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • В государственном предприятии «Документ» сообщили, что они ввели новую и достаточно удобную услугу, благодаря которой можно будет обменять водительское удостоверение в «паспортном сервисе» в кратчайшие сроки.

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По материалам Газета по-Украински
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