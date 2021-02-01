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В Сети показали самый большой Renault Duster

В Сети показали рендерные изображения большой версии Renault Duster, которая может составить конкуренцию Skoda Kodiaq и Nissan X-Trail. В продаже эта новинка может появиться в 2022 году.

В 2022 году Dacia планирует официально представить свой новый кроссовер. Это будет самый большой кроссовер в модельной линейке этого бренда. По предварительной информации, он будет назваться Dacia Bigster.

Так как Dacia принадлежит компании Renault, то не исключено, что французский автогигант предложит автолюбителям свою собственную версию кроссовера Bigster.

Это вполне логично, ведь Dacia ориентирована, прежде всего, на Западную Европу, а Renault – на постсоветские страны.

По материалам autonews.ua
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