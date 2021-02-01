В Сети показали самый большой Renault Duster

В Сети показали рендерные изображения большой версии Renault Duster, которая может составить конкуренцию Skoda Kodiaq и Nissan X-Trail. В продаже эта новинка может появиться в 2022 году.
В 2022 году Dacia планирует официально представить свой новый кроссовер. Это будет самый большой кроссовер в модельной линейке этого бренда. По предварительной информации, он будет назваться Dacia Bigster.
Так как Dacia принадлежит компании Renault, то не исключено, что французский автогигант предложит автолюбителям свою собственную версию кроссовера Bigster.
Это вполне логично, ведь Dacia ориентирована, прежде всего, на Западную Европу, а Renault – на постсоветские страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США выступают за пересмотр газового контракта Украины и РоссииВчера, 08:43 - 1749 12
Украина хочет до конца года вывести на орбиту собственный спутникПозавчера, 23:43 - 443 7
Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащихВчера, 09:00 - 5327 3
Доходы госбюджета возросли на 29,6%Вчера, 19:49 - 245 2
Ипотека — это шанс для украинской экономики, — ПарцхаладзеВчера, 17:02 - 717 2
Владелец дома автоматически получает право на земельный участок - Рада приняла законВчера, 12:01 - 9779 1
Транспортный налог в 2021 годуВчера, 16:00 - 6846
Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащихВчера, 09:00 - 5327 3
Для строительства жилья в селе можно получить льготный кредит под 3%Вчера, 14:15 - 4427 2
Чехия вводит новые требования по въезду иностранцевВчера, 10:45 - 2488
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Вчера, 15:33 - 120
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 669
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 772
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1531
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1244 1