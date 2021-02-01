Apple готовит абсолютно новые продукты для отслеживания состояния здоровья

Apple ищет старшего менеджера инженерных проектов в группу Apple Health Hardware, которая является частью подразделения Apple Health Technologies. В объявлении указано, что компания разрабатывает продукты для сферы здравоохранения, отличные от Apple Watch, и для этого ей нужны специалисты.
В отличие от трекеров сна Beddit, эти продукты будут выпускаться непосредственно под брендом Apple.
Apple Health Technologies является командой инженеров и разработчиков, которые участвуют в разработке продуктов и услуг, касающихся здоровья, таких как Fitness+. Ожидается, что старший менеджер инженерных проектов Apple Health Hardware будет контролировать процесс создания новых товаров и сервисов, а также отвечать за взаимодействие с поставщиками и даже за маркетинг.
Как пишет источник, в объявлении о вакансии особое внимание уделяется готовности участвовать в разработке новых продуктов и обеспечении подготовки заводов к производству. Последнее может свидетельствовать о том, что несколько новых продуктов для мониторинга состояния здоровья уже находятся на завершающих стадиях разработки и готовятся к массовому производству.
Apple все больше интересуется инновациями в области здоровья и спорта. До сих пор большинство функций по контролю здоровья Apple возлагала на совмещение iPhone и Apple Watch, однако с запуском платформы HealthKit можно предположить, что компания предложит пользователям более широкий спектр продуктов. Сегодня HealthKit поддерживает целый ряд продуктов сторонних компаний, среди которых умные весы, тонометры, термометры и многое другое. Вполне вероятно, что свое видение этих приборов вскоре представит и Apple.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США выступают за пересмотр газового контракта Украины и РоссииВчера, 08:43 - 1729 12
Украина хочет до конца года вывести на орбиту собственный спутникПозавчера, 23:43 - 432 7
Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащихВчера, 09:00 - 5140 3
Доходы госбюджета возросли на 29,6%Вчера, 19:49 - 232 2
Ипотека — это шанс для украинской экономики, — ПарцхаладзеВчера, 17:02 - 683 2
Владелец дома автоматически получает право на земельный участок - Рада приняла законВчера, 12:01 - 9126 1
Транспортный налог в 2021 годуВчера, 16:00 - 5999
Украинцам объяснили, когда будут пересмотрены пенсии госслужащихВчера, 09:00 - 5140 3
Для строительства жилья в селе можно получить льготный кредит под 3%Вчера, 14:15 - 4085 2
Чехия вводит новые требования по въезду иностранцевВчера, 10:45 - 2273
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Вчера, 15:33 - 111
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 666
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 771
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1530
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1240 1