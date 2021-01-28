Uber купит алкогольный онлайн-маркетплейс за $1 млрд

Компания Uber Technologies (разработчик одноименных приложений для вызова такси и доставки еды) объявила о приобретении алкогольного онлайн-маркетплейса Drizly за $1,1 млрд, передает РБК. Ожидается, что сделка закроется в первой половине 2021 года. Сделка на 90% будет оплачена акциями Uber, на 10% будет денежной.
После завершения сделки Drizly станет дочерней компанией Uber, а ее торговая площадка будет интегрирована с приложением Uber Eats. Компания также сохранит отдельное приложение Drizly, говорится в сообщении.
Основанная в 2012 году Drizly – крупнейший в Северной Америке алкогольный онлайн-маркетплейс с услугой доставки напитков. Компания сотрудничает с ритейлерами в 1400 городах.
Сразу после объявления о сделке акции Uber на премаркете 2 февраля выросли более чем на 5%, до $56. После открытия основной сессии торгов котировки взлетели на 10%, но к закрытию торгов скорректировались до 8,4% ($57,19 за акцию).
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