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Uber купит алкогольный онлайн-маркетплейс за $1 млрд

Uber купит алкогольный онлайн-маркетплейс за $1 млрд

Компания Uber Technologies (разработчик одноименных приложений для вызова такси и доставки еды) объявила о приобретении алкогольного онлайн-маркетплейса Drizly за $1,1 млрд, передает РБК. Ожидается, что сделка закроется в первой половине 2021 года. Сделка на 90% будет оплачена акциями Uber, на 10% будет денежной.

После завершения сделки Drizly станет дочерней компанией Uber, а ее торговая площадка будет интегрирована с приложением Uber Eats. Компания также сохранит отдельное приложение Drizly, говорится в сообщении.

Основанная в 2012 году Drizly – крупнейший в Северной Америке алкогольный онлайн-маркетплейс с услугой доставки напитков. Компания сотрудничает с ритейлерами в 1400 городах.

Сразу после объявления о сделке акции Uber на премаркете 2 февраля выросли более чем на 5%, до $56. После открытия основной сессии торгов котировки взлетели на 10%, но к закрытию торгов скорректировались до 8,4% ($57,19 за акцию).

По материалам Mind
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