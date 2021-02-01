Китай передаст COVAX около 10 млн доз вакцин от коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит по международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения 10 млн доз COVID-вакцин. Эти препараты будут для развивающихся стран.
Об этом сообщает Reuters.
«По запросу ВОЗ Китай готов предоставить COVAX 10 млн доз вакцин. Многие из них будут использованы для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран», — сказал он.
Отметим, что распространение препаратов против коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов по этой программе должно начаться в этом месяце. В ВОЗ надеются в этом году доставить более 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 по всему миру в 92 бедные страны.
По программе COVAX Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Также в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.
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