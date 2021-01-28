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НАБУ завершило следствие по делу экс-руководителя аэропорта «Борисполь»

НАБУ завершило следствие по делу экс-руководителя аэропорта «Борисполь»

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по делу в отношении бывшего руководителя международного аэропорта «Борисполь», подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб предприятию на 16,5 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает пресс-служба САП.

«Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя государственного предприятия „Международный аэропорт „Борисполь““ и начальника службы арендных отношений, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло более 16,5 млн гривень убытков предприятию», — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что на протяжении 2014−2019 годов служащие ГП на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности.

«Однако выяснилось, что вышеуказанное имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре. Несмотря на это, в нарушение действующего законодательства, должностные лица неправомерно по заниженной стоимости передавали указанные помещения предпринимателям, как следствие госпредприятию нанесен ущерб на сумму свыше 16,5 млн гривень», — сообщили в САП.

Действия бывшего управляющего госпредприятия и начальника службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

7 сентября 2020 года бывшему директору аэропорта «Борисполь», а ныне президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне объявили подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением.

По материалам УКРИНФОРМ
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