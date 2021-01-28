В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 300 миллионов (фото)

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала очередной конвертцентр в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

« Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве прекратили деятельность „центра минимизации платежей в бюджет“, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что группа лиц в течение 2017−2020 годов через подконтрольные «транзитно-конвертационные предприятия и предприятия с признаками «фиктивности» оказывала услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.



Фото: ГФС

Последние перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных предприятий правонарушителям за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы или услуги), которые в свою очередь формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров.

В дальнейшем незаконно «проконвертированная» наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась «выгодоприобретателям». Стоимость подобных услуг составляла 9−10% от проконвертированной суммы.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, организаторы конвертцентра использовали 9 СХД.

Для оперативного и всестороннего расследования было создано 20 мобильных следственно-оперативных групп, которыми на основании постановлений районного суда г. Киева проведено 27 обысков.

В результате проведения следственных действий правоохранители изъяли документальные подтверждения противоправной деятельности, электронные носители, бухгалтерскую документацию СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», черновые записи и более 2 млн гривен наличных.

Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2017−2020 годов с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил около 300 млн гривен. Вероятные потери бюджета — более 50 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.