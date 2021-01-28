Для строительства жилья в селе можно получить льготный кредит под 3%

Жители сельской местности могут получить льготные кредиты на строительство жилья и его благоустройство под 3% годовых.
Об этом пишет пресс-служба Минрегиона.
«Как свидетельствует опыт реализации программы, спрос на такие льготные кредиты значительно превышает предложение. Следовательно, такой подход к поддержке и развитию регионов является действенным. Люди, а особенно молодежь, получают стимул не уезжать из сел, а остаться и развивать их», — отмечает заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.
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Каждый житель села или поселка, который хочет построить или приобрести жилой дом, может взять кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. Для молодых семей (до 35 лет) — срок кредитования до 30 лет.
В рамках программы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы.
Предельный размер кредита — 400 тысяч гривен и он зависит от вида работ:
На реализацию мероприятий указанной программы в 2020 году Минрегиону было предусмотрено в спецфонде госбюджета 39,1 млн гривен, из которых предоставлено кредитов на 32,7 млн грн.
По состоянию на конец 2020 года региональными фондами было возвращено более 33,7 млн грн, что составляет 93,75% выполнения от плана.
При этом 100% выполнения плана возврата кредитов — в 13 областях. А 4 области перевыполнили план: Львовская — 117,11%, Николаевская — 101,84%, Полтавская -102,33%, Ровенская — 171,81%.
На 2021 год в спецфонде Госбюджета на бюджетную программу предусмотрено 34,64 млн гривен.
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