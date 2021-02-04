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Как правильно оформить расписку о займе денег (инфографика)

Как правильно оформить расписку о займе денег (инфографика)

Не всякая расписка о возврате долга гарантирует, что вам вернут одолженные средства. Чтобы не попасть впросак, надо знать важные нюансы в оформлении этого документа. Об этом сообщает “Блог права” в Telegram.

“Часто бывает так: дали деньги в долг, взамен вам “черкнули” какую-то типа расписку, да и все. А потом возврат долга становится проблемой. Возврат денег все откладывают и откладывают, а потом и вовсе забывают. Так как же вернуть себе свои деньги? Для положительного решения в суде вопроса возврата одолженных денег нужно, чтобы та бумажка-расписка содержала все необходимые условия этого документа”, – говорится в сообщении.

Согласно ч. 2 в. 1047 ГК Украины, в подтверждение заключения договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика.

Требования к форме расписки: написание расписки заемщиком собственноручно рукописью.

Требования к содержанию расписки:

  • данные заимодателя и заемщика (ФИО, паспортные данные, РНУКНП, адреса);
  • сумма займа (цифрами и прописью);
  • валюта займа (точное наименование с указанием страны происхождения, указание эквивалента в гривне);
  • сведения о дате и факт передачи заимодавцем и получения заемщиком займа;
  • сведения об обязательствах заемщика вернуть заем заимодавцу;
  • срок возврата;
  • порядок возврата (наличными, безналичным переводом на банковский счет, долями с определенной периодичностью и т. п);
  • валюта возврата;
  • собственноручная подпись заемщика.

Важно! По своей сути расписка о получении денег в долг является документом, который выдается должником кредитору по договору займа после получения средств, подтверждая как факт заключения такого договора, так и факт получения должником от кредитора денег.

Надо помнить, что факт получения денег в долг подтверждает не любая расписка, а именно расписка о получении денежных средств, из содержания которой можно установить, что состоялась передача некой суммы от заемщика к заимодавцу.

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По материалам Finance.UA
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