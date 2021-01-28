Как оформить справку о доходах для получения налоговой скидки

Налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по установленной форме.

Об этом сообщает ГНС в Запорожской области.

«По требованию контролирующего органа плательщики налога обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением права на получение налоговой скидки, и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации. Одним из таких документов является справка о доходах», — говорится в сообщении.

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Учитывая, что утвержденной формы справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию налогоплательщика, нормами действующего законодательства не предусмотрено, то справка предоставляется в произвольной форме, в которой, кроме общей информации о физическом лице (Ф.И.О, регистрационный номер учетной карточки, период работы), отмечается обязательно следующая информация:

сумма начисленного налогооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой);

размер и сумма налоговой социальной льготы;

сумма начисленного и удержанного налога на доходы физических лиц.

Справка Finance.ua

Налоговая скидка предоставляется, если у физлица в течение отчетного года были расходы на:

обучение,

получение доступного жилья по государственным программам,

оплату вспомогательных репродуктивных технологий,

проценты по ипотечному кредиту,

взносы на благотворительность,

страховые платежи (взносов, премий) по договорам долгосрочного страхования жизни,

пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и т. д.

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