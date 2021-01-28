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Суды отменили претензии налоговиков к Fozzy group на 1,2 млрд грн

Суды отменили претензии налоговиков к Fozzy group на 1,2 млрд грн

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС на решение Киевского окружного админсуда от 07.07.2020 (в деле № 810/4427/18) в части, которой был удовлетворен иск ООО «Фоззи-Фуд» и отменен ряд требований и налоговых уведомлений-решений, в т. ч.:

— № 7 761 401 от 06.07.2018 — о начислении суммы единого соцвзноса на 251,1 млн грн;

— № 7 771 401 от 06.07.2018 — о применении штрафных санкций на 125,8 млн грн за доначисление своевременно не начисленного единого взноса;

— № 10 391 401 от 21.09.2018, которым истцу увеличена сумма денежного обязательства по НДС на 796,8 млн грн (в т. ч. 159,4 млн грн штрафных санкций);

— № 10 371 401 от 21.09.2018, которым истцу уменьшена сумма отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль в размере 67,7 млн грн.

Шестой апелляционный админсуд в постановлении от 26.01.2021 среди прочего отметил следующее:

“Судебная коллегия соглашается с выводами суда предыдущей инстанции, что представленная истцом документация в полной мере отражает движение товара и подтверждает выполнение сторонами сделок своих обязательств, оформлена надлежащим образом.

При исследовании факта осуществления хозяйственных операций должны оцениваться отношения непосредственно между участниками тех операций, на основании которых сформированы данные налогового и бухгалтерского учета.

Налоговое законодательство не ставит в зависимость возникновение у плательщика налога на добавленную стоимость права на налоговый кредит, как и права на увеличение отрицательного значения финансового результата до налогообложения, от соблюдения требований налогового законодательства иными субъектами хозяйствования, так же, как и на налогоплательщика не возлагается обязанность проверять своих контрагентов на предмет соблюдения ими требований налогового законодательства".

По материалам Finbalance
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