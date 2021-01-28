Суды отменили претензии налоговиков к Fozzy group на 1,2 млрд грн

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС на решение Киевского окружного админсуда от
— № 7 761 401 от
— № 7 771 401 от
— № 10 391 401 от 21.09.2018, которым истцу увеличена сумма денежного обязательства по НДС на 796,8 млн грн (в т. ч. 159,4 млн грн штрафных санкций);
— № 10 371 401 от 21.09.2018, которым истцу уменьшена сумма отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль в размере 67,7 млн грн.
Шестой апелляционный админсуд в постановлении от
“Судебная коллегия соглашается с выводами суда предыдущей инстанции, что представленная истцом документация в полной мере отражает движение товара и подтверждает выполнение сторонами сделок своих обязательств, оформлена надлежащим образом.
При исследовании факта осуществления хозяйственных операций должны оцениваться отношения непосредственно между участниками тех операций, на основании которых сформированы данные налогового и бухгалтерского учета.
Налоговое законодательство не ставит в зависимость возникновение у плательщика налога на добавленную стоимость права на налоговый кредит, как и права на увеличение отрицательного значения финансового результата до налогообложения, от соблюдения требований налогового законодательства иными субъектами хозяйствования, так же, как и на налогоплательщика не возлагается обязанность проверять своих контрагентов на предмет соблюдения ими требований налогового законодательства".
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