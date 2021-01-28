В Минэнерго опровергли выплату компенсаций газсбытам из-за сниженного тарифа

Поставщики газа не будут получать компенсации из государственного бюджета за продажу газа населению по цене 6,99 гривны за кубометр, поскольку на них не возложены спецобязательства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
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«На интернет ресурсах, со ссылкой на заключение Министерства финансов, размещается информация о возможности поставщиков газа, которые по решению Кабинета Министров в феврале — марте 2021 года будут реализовывать газ для бытовых потребителей по цене не более 6,99 грн, получить компенсацию за счет средств всех налогоплательщиков», — говорится в сообщении.
«Обращаем внимание, на основании ст. 11 Закона „О рынке природного газа“ право на компенсацию возникает исключительно у субъектов рынка, на которых возложены специальные обязательства», — отметили в Минэнерго.
«Решение об установлении предельной цены на природный газ принято не на основании и не во исполнение ст. 11 Закона «О рынке природного газа» и не возлагает на поставщиков природного газа никаких специальных обязательств, а потому поставщики природного газа, которые будут поставлять газ по цене не более 6,99 грн, не выполняют специальных обязательств и не могут претендовать на получение компенсации в соответствии со ст. 11 Закона «О рынке природного газа», — заявили в министерстве.
Напомним, в заключении Министерства финансов к правительственному решению говорится, что поставщики газа могут получить компенсацию из государственного бюджета.
«Реализация проекта может привести к обращениям НАК «Нафтогаз Украины» и ее предприятий, а также газсбытов за возмещением расходов за счет государственного бюджета в соответствии со статьей 11 Закона «О рынке природного газа», — сообщается в документе за подписью Сергея Марченко.
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