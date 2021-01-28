Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Миллиардер Джефф Безос и основатель компании Amazon покинет пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.
Об этом говорится в заявлении Amazon.
Безос заявил, что сосредоточит свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах компании. Поэтому он перейдет на должность исполнительного директора, а его место займет Энди Ясси, который сейчас является руководителем Amazon Web Services.
«Amazon стал тем, чем он является, благодаря изобретениям. Вместе мы делали сумасшедшие вещи, чтобы потом сделать их обычными. Мы стали пионерами в области отзывов клиентов, персонализированных рекомендаций, безумно быстрой доставки. Люди начали зевать. И этот зевок — самый большой комплимент, который может получить изобретатель»,  641; заявил он.
Он обратился в письме к сотрудникам компании и отметил, что передает лидерство Энди Ясси.
«Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я ему полностью доверяю», — сказал Безос.
Похоже, сейчас миллиардер сосредотачивает внимание и на других своих проектах. Так, например, его космическая компания Blue Origin тестирует собственную ракету-носитель New Shepard, на которой уже в 2024 году хотят отправить людей на Луну. В грандиозных планах Безоса также отправить на Луну на ракете с двигателем Blue Origin первую в истории женщину.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 4715 11
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 4089 10
В Украине нотариальные услуги могут подорожать в сотни разВчера, 19:00 - 2090 5
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 5551 5
Украинцы будут платить налоги на квартиры и дома по-новомуВчера, 16:03 - 3632 4
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)Вчера, 12:55 - 6772
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 5551 5
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 4715 11
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 4089 10
Украинцы будут платить налоги на квартиры и дома по-новомуВчера, 16:03 - 3632 4
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Позавчера, 15:48 - 548
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 718
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1456
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1198 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2087 2