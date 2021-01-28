Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Миллиардер Джефф Безос и основатель компании Amazon покинет пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

Об этом говорится в заявлении Amazon.

Безос заявил, что сосредоточит свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах компании. Поэтому он перейдет на должность исполнительного директора, а его место займет Энди Ясси, который сейчас является руководителем Amazon Web Services.

«Amazon стал тем, чем он является, благодаря изобретениям. Вместе мы делали сумасшедшие вещи, чтобы потом сделать их обычными. Мы стали пионерами в области отзывов клиентов, персонализированных рекомендаций, безумно быстрой доставки. Люди начали зевать. И этот зевок — самый большой комплимент, который может получить изобретатель», 641; заявил он.

Он обратился в письме к сотрудникам компании и отметил, что передает лидерство Энди Ясси.

«Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я ему полностью доверяю», — сказал Безос.

Похоже, сейчас миллиардер сосредотачивает внимание и на других своих проектах. Так, например, его космическая компания Blue Origin тестирует собственную ракету-носитель New Shepard, на которой уже в 2024 году хотят отправить людей на Луну. В грандиозных планах Безоса также отправить на Луну на ракете с двигателем Blue Origin первую в истории женщину.