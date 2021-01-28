В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов – не технологическая, а ментальная. Для их проведения требуется доверие людей цифровому государству.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, от властей зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если быстро будут запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

“Я считаю, что проблема электронных выборов – не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, тогда не получится провести электронные выборы”, – рассказал он.

Напомним, закон о референдуме, который на прошлой неделе приняла Рада, включает два способа голосования. Украинцы могут проголосовать непосредственно на участках, заполнив бумажные бюллетени, и электронное голосование.

При этом первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти Роман Лозинский считает, что нормы в законе по поводу электронного голосования прописаны так, что их можно трактовать очень широко.

Он уточнил, что документ дает Центризбиркому полномочия решать, как будет проводиться электронный референдум в обход парламента, что также идет в разрез с Конституцией.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система электронного декларирования в Украине будет работать.