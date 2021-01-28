Межбанк: попытка развернуть тренд по курсу не удалась

Вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и снова позитивно для гривны. Стартовав со значительно более высоких, чем вчерашнее закрытие котировок по доллару (закрылись 1 февраля по доллару на уровне 28,01/28,035 гривен, а открылись котировками 28,13/28,16) — к концу дня нацвалюта все же отстояла свои позиции и курс вернулся почти к вчерашним уровням. Это позитивный фактор и сигнал для участников рынка.
Подешевел и евро с утренних 33,95/33,98 гривен до 33,71/33,74 к концу сессии. После 1-го числа клиенты уже вошли в свой обычный деловой ритм и это отразилось на межбанке ростом статистики операции и количеством сделок. Продавцов оказалось больше, чем покупателей и утренняя попытка отдельных игроков изначально вздернуть котировки и развернуть тренд по курсу в сторону роста — не удалась.
Отсутствие большого количества покупателей связало руки и спекулянтам. Они были вынуждены довольствоваться работой «в две стороны» и уже с 11 часов особого рвения в части попыток «разогреть» рынок уже не предпринимали. НБУ в такой ситуации на рынок не выходил, хотя некоторые участники торгов и надеялись, что регулятор попытается пополнить резервы и выйдет на межбанк с интервенцией. Но Нацбанк, видимо, решил «не мелочиться» и на рынок не вышел.
Неплохо прошел и аукцион «Минфина» по размещению ОВГЗ. Фактически оправдался наш прогноз в утреннем комментарии — продали бумаг на 5,285 млрд гривен с доходностью от 9,29% годовых до 12,15% годовых (мы прогнозировали объемы аукциона от 5,5 млрд гривен при доходности от 9,2% годовых до 12,15% годовых). Завтра эти ресурсы будут перечислены в бюджет, что также частично поддержит нацвалюту на межбанке.
Ход торгов:
Уже с первых минут сессии возникла попытка задрать котировки и формально рынок открылся уровнем по доллару 28,13/28,16 гривен. Но предложение превышало спрос и к 11 часам доллар просел до 28,055/28,075 гривен, а к полудню — и вовсе до 28,05/28,07. После обеда особо ничего не изменилось — покупатели не спешили и пытались сбить курс пониже, а продавцы постепенно соглашались с ними и сдавали свои позиции. Результат — 28,04/28,06 к 15 часам и 28,035/28,055 к концу дня.
Главные события 2 февраля на валютном рынке:
Доллар с утренних 28,13/28,16 просел до 28,035/28,055 к концу сессии.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,0608 гривен, а официальный на 3 февраля 2021 года установлен на отметке 28,0589 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,04 / 28,05
евро — 33,74 / 33,77
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