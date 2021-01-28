Рада одобрила законопроект о внесении в земкадастр сведений о госгранице

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3987 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины».
Соответствующее решение поддержали 294 народных депутата.
Согласно пояснительной записке, принятие документа позволит внести в Государственный земельный кадастр сведения о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы.
Отмечается, что на сегодняшний день Украиной заключены соответствующие международные договоры по вопросам государственной границы со всеми сопредельными государствами, а именно: с Республикой Польша, Словацкой Республикой, Венгрией, Румынией, Молдовой, Беларусью, Российской Федерацией.
«Указанными международными договорами Украины предусмотрено установить государственную границу между Украиной и соответствующим сопредельным государством согласно документам демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы, в частности, протоколов-описаний прохождения линии государственной границы; топографических карт с графически нанесенной на них линией государственной границы; протоколов пограничных знаков; приложений и дополнений к этим документам», — говорится в пояснительной записке.
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