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Apple позволит пользователям разблокировать iPhone в маске

Apple позволит пользователям разблокировать iPhone в маске

Apple тестирует новую функцию мобильной операционной системы iOS, которая позволяет разблокировать смартфоны iPhone с помощью смарт-часов Apple Watch, если пользователь устройства носит маску. На данный момент функция доступна только в свежей бета-версии iOS 14.5. В общем доступе она появится с выпуском очередной публичной версии операционной системы.

В настоящий момент для разблокировки смартфонов iPhone нужно либо ввести код авторизации, либо снять маску, чтобы датчики Face ID могли считать биометрические данные пользователя. С новой версией iOS смартфон автоматически разблокируется, если Face ID определит маску на лице, а на запястье будут находиться разблокированные Apple Watch. Правда, для этого функцию необходимо включить в настройках устройства.

Она позволяет только разблокировать смартфон, и не работает для покупок — для этого по-прежнему нужно будет вводить код авторизации. По аналогичному принципу функция уже работает с компьютерами Mac, которые также автоматически разблокируются, если пользователь носит на запястье Apple Watch.

Для возможности использовать разблокировку iPhone с помощью часов Apple Watch потребуется:

  • Скачать свежую бета-версию iOS 14.5 (нужен профиль разработчика);
  • Наличие iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro или 12 Pro Max;
  • Смарт-часы Apple Watch 3 или новее.
По материалам 3dnews.ru
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