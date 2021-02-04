Apple позволит пользователям разблокировать iPhone в маске

Apple тестирует новую функцию мобильной операционной системы iOS, которая позволяет разблокировать смартфоны iPhone с помощью смарт-часов Apple Watch, если пользователь устройства носит маску. На данный момент функция доступна только в свежей бета-версии iOS 14.5. В общем доступе она появится с выпуском очередной публичной версии операционной системы.
В настоящий момент для разблокировки смартфонов iPhone нужно либо ввести код авторизации, либо снять маску, чтобы датчики Face ID могли считать биометрические данные пользователя. С новой версией iOS смартфон автоматически разблокируется, если Face ID определит маску на лице, а на запястье будут находиться разблокированные Apple Watch. Правда, для этого функцию необходимо включить в настройках устройства.
Она позволяет только разблокировать смартфон, и не работает для покупок — для этого по-прежнему нужно будет вводить код авторизации. По аналогичному принципу функция уже работает с компьютерами Mac, которые также автоматически разблокируются, если пользователь носит на запястье Apple Watch.
Для возможности использовать разблокировку iPhone с помощью часов Apple Watch потребуется:
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