Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минут

Уже весной этого года граждане Украины смогут за несколько минут изменить свое место регистрации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Для этого еще в конце 2020 года Правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронном формате.

Сейчас Минцифры проводит глобальную реформу этого направления.

«Чтобы изменить место регистрации, нужно всего лишь заполнить короткую заявку на портале или в приложении Дія. За 10−15 минут. Без лишних справок, бумажек и посещения государственных органов. Для экспериментального проекта потребуется только ID-паспорт. А после принятия закона — или ID-паспорт или паспорт-книжка», — отметил вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В 2020 году украинцы получили более 4,5 млн услуг, связанных с регистрацией места жительства.

Справка Finance.ua:

Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты и сервисы, которые запустит Минцифры в первом квартале 2021 года.