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Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минут

Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минут

Уже весной этого года граждане Украины смогут за несколько минут изменить свое место регистрации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Для этого еще в конце 2020 года Правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронном формате.

Сейчас Минцифры проводит глобальную реформу этого направления.

«Чтобы изменить место регистрации, нужно всего лишь заполнить короткую заявку на портале или в приложении Дія. За 10−15 минут. Без лишних справок, бумажек и посещения государственных органов. Для экспериментального проекта потребуется только ID-паспорт. А после принятия закона — или ID-паспорт или паспорт-книжка», — отметил вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В 2020 году украинцы получили более 4,5 млн услуг, связанных с регистрацией места жительства.

Справка Finance.ua:

  • Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты и сервисы, которые запустит Минцифры в первом квартале 2021 года.
  • В 10 аэропортах Украины для осуществления внутренних перелетов можно пользоваться цифровой копией паспорта в приложении «Дія».

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

По материалам Finance.UA
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