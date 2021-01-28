Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минут

Уже весной этого года граждане Украины смогут за несколько минут изменить свое место регистрации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Для этого еще в конце 2020 года Правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронном формате.
Сейчас Минцифры проводит глобальную реформу этого направления.
«Чтобы изменить место регистрации, нужно всего лишь заполнить короткую заявку на портале или в приложении Дія. За 10−15 минут. Без лишних справок, бумажек и посещения государственных органов. Для экспериментального проекта потребуется только ID-паспорт. А после принятия закона — или ID-паспорт или паспорт-книжка», — отметил вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В 2020 году украинцы получили более 4,5 млн услуг, связанных с регистрацией места жительства.
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